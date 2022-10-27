Пекин, 27 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Не Китай, а тайваньские сепаратисты стремятся изменить статус-кво в вопросе Тайваня. Об этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила 27 октября в ходе брифинга.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Она прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена на конференции Блумберг в Вашингтоне. Блинкен заявил, что пересмотр Китаем статус-кво по Тайваню должен обеспокоить весь мир.

«Тайвань является частью Китая, и не Китай пытается изменить статус-кво, а [правящая на Тайване] Демократическая прогрессивная партия, ведущая сепаратистскую деятельность, и США, которые искажают и размывают принцип одного Китая», — сказала дипломат.

Китай готов создать широкое пространство для мирного воссоединения. Места для сепаратистской деятельности он не оставит, добавила она.

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