Берлин, 27 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Германии всё большее число военнослужащих хотят уволиться, пишет немецкая газета Spiegel.

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По данным СМИ, в 2022 году значительно выросло число лиц, которые отказываются служить по соображениям совести. Общее количество отказов служить увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года.

Немецкий политик Севим Дагделен, чей комментарий приводится в материале, связывает ситуацию с конфликтом на территории б. УССР. По его словам, статистика отражает опасения немцев из-за курса бундестага.