Донецк, 27 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Кировский район Донецка дважды подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований нацистского киевского режима. Об этом 27 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка был осуществлён боевиками ВСУ в 11:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также отмечается, что в 11:59 бандеровцы выпустили по Кировскому району Донецка ещё четыре снаряда калибра 152 мм

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко рассказал, что НМ ЛНР за прошедшие сутки разминировала более шести гектаров земли у сёл Бондарево и Караяшник Старобельского района.