Кишинёв, , 12:11 — REGNUM Мэр Кишинева Ион Чебан подаст в суд на представителей власти Молдавии и ряд СМИ, которые распространили недостоверную информацию об основанной им партии «Национальное альтернативное движение» (НАД). Об этом он 27 октября сообщил в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

Градоначальник разместил у себя видеоролик, где премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица говорит, что США ввели санкции против НАД и Партии социалистов Молдавии. Оказалось, что партии упомянули в пресс-релизе Казначейства США, обвинили в «связях с агентом ФСБ», но про санкции нигде не говорится.

«В последнее время центральные власти целенаправленно распространяют против меня лживую и клеветническую информацию. Они хотят закрыть мне рот», — заявил Чебан.

Напомним, Чебан основал партию в сентябре. Политик заявил, что что новая политсила будет добиваться евроинтеграции. Ранее он состоял в Партии социалистов, но вышел, когда стал мэром столицы в ноябре 2019 года.

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