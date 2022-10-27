Джакарта, 27 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто хочет, чтобы запланированная покупка истребителей F-15 у Соединенных Штатов оплачивалась поэтапно, сообщает Kompas.

Boeing.com Boeing F-15EX

Прабово Субианто заявил, что платежи должны быть поэтапными, поскольку план закупок F-15EX сильно зависит от возможностей оборонного бюджета страны. Министр добавил, что ход закупки F-15 все еще находится на стадии переговоров. Прабово Субианто заявил, что закупка истребителей Rafale у Франции все еще продолжается.

«Мы довольно продвинулись с Rafale, и мы ведем переговоры с другой стороной, F-15», — пояснил министр.

Ранее Соединенные Штаты одобрили продажу Индонезии 36 единиц F-15EX и различной другой военной техники на сумму почти $14 млрд, или около 200 трлн индонезийских рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства здравоохранения Мохаммад Сяхрил подтвердил, что Индонезия получила пожертвование в размере 200 ампул антидота для лечения острого заболевания почек от японской многонациональной фармацевтической компании Takeda.