Москва, , 12:10 — REGNUM Одним из основных трендов рынка труда в России в ближайшем будущем будет оставаться дефицит кадров. Уже сейчас наблюдается признаки дефицита в отдельных отраслях, заявил корреспонденту ИА REGNUM операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Работники завода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Так, количество предложений на вакансии для «синих воротничков» превышает количество резюме в 2-3 раза, а по каким то позициям, например для курьеров, вакансий больше чем соискателей в десять раз.

На поле вакансий для «белых воротничков» ситуация, конечно, пока лучше — там, наоборот, наблюдается перемены в сторону рынка работодателя — конкуренция за вакансии растет, но вызвано это скорее одновременным высвобождением большего числа менеджерского состава из компаний с иностранным капиталом, да и общим замедлением рынка по части найма — компании не торопятся инвестироваться, в том числе в кадры, пока ситуация на рынках остается неопределенной.

Главная причина дефицита кадров — растущая демографическая яма, вызванная спадом рождаемости в 90-е и нулевые годы. Так, в перспективе число экономически активных россиян будет сокращаться по сравнению с прошлыми десятилетиями, а рабочие руки стареть.

По прогнозам ВШЭ доля работающих людей в возрасте до 40 лет будет снижается ежегодно и к 2030 году снизится с 42% до 37,4%. Следом идет отток иностранной рабочей силы — процесс, начавшийся еще в пандемию и продолжающийся сейчас, из-за усложняющихся транснациональных переводов.

Понятно, что в такой ситуации искать сотрудников будет не просто. А реакцией на такое положение вещей с большой вероятностью станет перестройка модели классического найма в модель аренды кадров.

Бизнес будет закрывать потребности в персонале за счет фрилансеров, временных работников и аутсорс-команд. Уже сейчас эту перестройку подтверждает статистика.

Так, с начала 2022 года число компаний, которые привлекают к сотрудничеству самозанятых выросла в стране с 17% до 56%, по данным исследований Superjob. За это же время выросло и число вторично занятых с 17% до 30%. То есть подработка есть сейчас у почти у каждого третьего.

А главным поставщиком услуг фрилансеров могут стать платформы, маркетплейсы и биржи — именно туда следует переходить эйчарам в поисках временных исполнителей.

Конечно, классический найм никто не отменял. Компании продолжат искать сотрудников привычными путями, однако, понятно, что не профильные для бизнеса компетенции, в условиях дефицита кадров, будут искать на поле фриланс-услуг», — высказал свое мнение эксперт.

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