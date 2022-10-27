Москва, 27 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Одним из основных трендов рынка труда в России в ближайшем будущем будет оставаться дефицит кадров. Уже сейчас наблюдается признаки дефицита в отдельных отраслях, заявил корреспонденту ИА REGNUM операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работники завода

«Так, количество предложений на вакансии для «синих воротничков» превышает количество резюме в 2-3 раза, а по каким то позициям, например для курьеров, вакансий больше чем соискателей в десять раз.

На поле вакансий для «белых воротничков» ситуация, конечно, пока лучше — там, наоборот, наблюдается перемены в сторону рынка работодателя — конкуренция за вакансии растет, но вызвано это скорее одновременным высвобождением большего числа менеджерского состава из компаний с иностранным капиталом, да и общим замедлением рынка по части найма — компании не торопятся инвестироваться, в том числе в кадры, пока ситуация на рынках остается неопределенной.

Главная причина дефицита кадров — растущая демографическая яма, вызванная спадом рождаемости в 90-е и нулевые годы. Так, в перспективе число экономически активных россиян будет сокращаться по сравнению с прошлыми десятилетиями, а рабочие руки стареть.

По прогнозам ВШЭ доля работающих людей в возрасте до 40 лет будет снижается ежегодно и к 2030 году снизится с 42% до 37,4%. Следом идет отток иностранной рабочей силы — процесс, начавшийся еще в пандемию и продолжающийся сейчас, из-за усложняющихся транснациональных переводов.

Понятно, что в такой ситуации искать сотрудников будет не просто. А реакцией на такое положение вещей с большой вероятностью станет перестройка модели классического найма в модель аренды кадров.

Бизнес будет закрывать потребности в персонале за счет фрилансеров, временных работников и аутсорс-команд. Уже сейчас эту перестройку подтверждает статистика.

Так, с начала 2022 года число компаний, которые привлекают к сотрудничеству самозанятых выросла в стране с 17% до 56%, по данным исследований Superjob. За это же время выросло и число вторично занятых с 17% до 30%. То есть подработка есть сейчас у почти у каждого третьего.

А главным поставщиком услуг фрилансеров могут стать платформы, маркетплейсы и биржи — именно туда следует переходить эйчарам в поисках временных исполнителей.

Конечно, классический найм никто не отменял. Компании продолжат искать сотрудников привычными путями, однако, понятно, что не профильные для бизнеса компетенции, в условиях дефицита кадров, будут искать на поле фриланс-услуг», — высказал свое мнение эксперт.

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