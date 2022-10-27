Сеул, , 12:10 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су встретился 27 октября в Сеуле с коллегой из Танзании Кассимом Маджалива, с которым обсудил меры по углублению экономического сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей канцелярии главы южнокорейского правительства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи Хан Док Су попросил правительство Танзании оказать поддержку южнокорейским компаниям, желающим расширить свое присутствие на местном рынке, и поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

Представитель Южной Кореи также отметил огромный потенциал Танзании, акцентировав внимание на том, что в восточноафриканской стране стабильные политические условия и эффективная политика в области развития.