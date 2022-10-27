Якутск, , 12:13 — REGNUM Единая линия только для приёма обращений от участников спецоперации в защиту Донбасса заработала в Якутии. Звонки от военнослужащих по ней готовы принимать круглосуточно, сообщил 27 октября руководитель Госкомобеспечения Якутии, заместитель председателя оперштаба Якутии по мобилизации Дмитрий Лепчиков.

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

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Вопросы, которые будут поступать на эту горячую линию, обещают решать оперативно. Также продолжается приём звонков по номеру 122, отработано уже более 600 обращений. Помощь семьям мобилизованных оказывают волонтёры.

«Все заявки оперативно отработаны. Наши волонтеры помогают в быту, доставке продуктов и лекарств, подготовке к зиме. Отмечу, что добровольцы приходят на помощь во всех районах и городах Якутии», — пояснил руководитель регионального штаба движения #МЫВМЕСТЕ Айыллаан Винокуров.

Как сообщало ИА REGNUM, продукты питания от местных производителей в Якутии намерены сформировать в продуктовые наборы, которые потом будут отправлять военнослужащим из республики. Реализацией этой задачи будет заниматься министерство сельского хозяйства региона.