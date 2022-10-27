Херсон, 27 октября 2022, 12:08 — REGNUM Тайник с боеприпасами, принадлежащий сотруднику СБУ, выявлен на территории Голой Пристани Херсонской области, сообщили 27 октября в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.
Полиция при поддержке силовиков провела осмотр дома, в котором ранее проживал сотрудник СБУ (сейчас он находится в Киеве), а также заброшенный дом поблизости. Там был обнаружен тайник с боеприпасами и форменной одеждой со знаками различия ВСУ.
Также в Геническом районе правоохранители изъяли автоматический гранатомет и боеприпасы — в доме местного жителя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция задержала жителя Херсонской области, который подозревается в передаче сведений ВСУ.