Херсон, 27 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Тайник с боеприпасами, принадлежащий сотруднику СБУ, выявлен на территории Голой Пристани Херсонской области, сообщили 27 октября в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

ГУ МВД Херсонской области Найденные боеприпасы

Полиция при поддержке силовиков провела осмотр дома, в котором ранее проживал сотрудник СБУ (сейчас он находится в Киеве), а также заброшенный дом поблизости. Там был обнаружен тайник с боеприпасами и форменной одеждой со знаками различия ВСУ.

«Изъят 1051 патрон калибра 5,45 и 7,62 мм и 15 выстрелов к ручному гранатомету», — сообщили в полиции.

Также в Геническом районе правоохранители изъяли автоматический гранатомет и боеприпасы — в доме местного жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция задержала жителя Херсонской области, который подозревается в передаче сведений ВСУ.