Москва, 27 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Центр «Наследие» поставил более 50 тонн гуманитарной помощи бойцам и мирным жителям Донбасса, на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской области.

ИА REGNUM Гуманитраная помощь

Для оказания объемной поддержки бойцам и мирным жителям создана Благотворительная программа «Наследие Донбасса», в рамках которой направлено:

— более 50 тонн продовольственных продуктов, медикаментов, лекарств, бинтов, жгутов, сумок с теплой верхней одеждой и обувью, газовых баллонов, тепловизеров, смартфонов;

— более 10 квадрокоптеров (модели DJI air 2S, Autel и др.), телефонов и обвесов к ним.

Указанная помощь поставлялась, в том числе, в сложные периоды проведения специальной военной операции (СВО), в горячие точки, такие как Херсон, Николаевск и другие.

Для поддержки морального духа бойцов Центр «Наследие» проводит акцию «За Россию!», в рамках которой солдаты получают коробки детских рисунков, поделок, писем с теплыми словами, искренней признательностью за великое дело служения стране и сердечными пожеланиями возвращения в добром здравии от учащихся ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России», ФГБОУ СОШ № 1699 Управления Делами Президента РФ.

«За личное участие и содействие в реализации Благотворительной программы «Наследие Донбасса» и акции «За Россию!» Центр «Наследие» отдельно выражает благодарность Почетному работнику воспитания и просвещения Российской Федерации Андрею Алексеевичу Спиридонову », — рассказали журналистам операторы поставки

«С самого начала специальной военной операции я понял, что мой гражданский долг и долг близких мне людей — внести наш посильный вклад в нашу общую победу. И наш вклад — это помощь людям, которые в этом нуждаются. В поддержку наших солдат — героев настоящего времени, ежедневно рискующих своими жизнями, и мирных жителей, пострадавших в результате боевых действий нацистов, от чистого сердца направляем необходимую гуманитарную помощь. Уверен, что такая помощь, идущая в горячие точки в сложное время станет серьезным подспорьем и внесет свой вклад в общее дело нашей безоговорочной победы», — отметил инициатор акции, Андрей Алексеевич Спиридонов.

Справка: Центр «Наследие» — социально ориентированная некоммерческая организация, созданная с целью сохранения, изучения и популяризации культурного, исторического, духовного и иного наследия России. Центр реализовал ряд крупных социально значимых проектов:

— «Открытие памятного бюста Н. С. Сизинцеву», выполненного и подаренного г. Бугуруслану З. К. Церетели;

— «Восстановление православного центра «Зосимова Пустынь»;

— «Наша Арктика. Наследие» по очистке территории поселка Диксон;

— поддержка создания перспективных технологий в двигателестроении — аппаратно-программного комплекса, не имеющего аналогов в мире и др.

На постоянной основе Центр «Наследие» проводит ряд Благотворительных программ:

— «Трапеза» по обеспечению продовольственной продукцией незащищенных категорий населения (детских домов, интернатов);

— «Наследие Донбасса» по оказанию гуманитарной помощи посредством предоставления продуктов питания, лекарств, медикаментов, одежды, денежных средств, а также техники бойцам и мирным жителям Донбасса.