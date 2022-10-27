Милуоки, США, , 12:06 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:99.

Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету дабл-дабл из 43 очков и 14 подборов. У «Бруклина» форвард Кевин Дюрант набрал 33 очка.

В следующем матче «Милуоки» сыграют с «Нью-Йорк Никс», а «Бруклин» встретится с «Даллас Маверикс».

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