Владикавказ, 27 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Северной Осетии усилили кадровый потенциал системы здравоохранения на селе. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2022 году отправились работать в отдаленные населенные пункты республики 27 медиков, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

«В этом году мы трудоустроим 22 доктора и пять фельдшеров. <…> Строительство больниц, амбулаторий, ФАПов и их оснащение передовой техникой — один вопрос. Но еще важнее — высококвалифицированные специалисты, которые будут в этих медучреждениях лечить людей», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он отметил, что благодаря материальной поддержке медиков властям региона удается привлекать в отдаленные населенные пункты молодых и главное узконаправленных специалистов. За последнее время, начиная с 2014 года, в РСО-Алании устроены в села по программе «Сельский доктор» более 60 медиков.