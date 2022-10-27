Москва, , 12:03 — REGNUM Программа «Школьный музей Победы» получила широкое распространение — это отрадный факт. Об этом сегодня, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам съезда Всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут».

Экспонаты музея Военно-исторический музей школы 504

По его мнению, у данного проекта — благородные цели. Программа «Школьный музей Победы получила широкую поддержку образовательных учреждений во многих регионах России.

«Программа объединила тех, кто гордится историей страны, кто искренне считает, что в каждой российской школе обязательно должен быть музей, бережно хранящий память о минувшей войне и её героях», — отметил Путин.

Как сообщает ИА REGNUM, Всероссийский фестиваль школьных музеев «Культурный маршрут» организован Музеем Победы при поддержке Минпросвещения и Минкультуры России.

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