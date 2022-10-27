Киев, 27 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В данный момент на всей захваченной нацистским режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Об этом 27 октября сообщает киевское издание «Стран.ua» в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях б. УССР подконтрольных ВСУ. Октябрь 2022

«Снова воздушная тревога на всей [захваченной Киевом территории б. УССР]», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим воздушной тревоги был объявлен в большинстве областей на территории б. УССР, захваченной преступным режимом Киева.