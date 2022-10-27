Кемерово, , 12:03 — REGNUM Торжественное открытие мемориала Воину-освободителю в Кемерове, который не имеет аналогов в России, состоится 3 ноября 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Мемориал Воину-освободителю в Кемерове Правительство Кемеровской области

По данным областной администрации, на открытие приглашены представители всех 12 регионов, входящих в Межрегиональную ассоциацию экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение». Также в церемонии будут участвовать полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, депутаты Госдумы и ветераны Великой Отечественной войны.

Напомним, что мемориал посвящен боевой доблести всех сибиряков, которые проявили героизм в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны. В центре композиции — скульптура солдата с девочкой на руках — точная копия памятника Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке, прототипом которого стал подвиг уроженца села Вознесенка Тисульского района Николая Масалова. 30 апреля 1945 года во время ожесточенного боя он вынес из-под перекрестного огня немецкую девочку. После того как его имя было убрано из списка почётных граждан Берлина, было решено установить копию памятника в Кузбассе. Его торжественное открытие станет первым событием в череде всероссийских торжественных мероприятий празднования 80-летия Сталинградской битвы.