Оренбург, , 12:02 — REGNUM Горсовет Оренбурга на пленарном заседании 27 октября утвердил новую должность в администрации муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Оренбурга Orenburg.ru

В структуре мэрии теперь есть должность заместителя главы города Оренбурга — начальника управления архитектуры и комплексного развития города — главного архитектора.

Ранее глава управления архитектуры и комплексного развития города не являлся заместителем главы Оренбурга и главным архитектором муниципалитета. Кроме того, департамент градостроительства и земельных отношений расширился за счет присоединения управления строительства и дорожного хозяйства.

Напомним, летом 2022 года анонсировали изменения в структуре мэрии Оренбурга и конкурс на пост главного архитектора Оренбурга.

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