Бейрут, , 12:07 — REGNUM Правительство Ливана предпринимает меры по недопущению распространения агитации террористов среди сирийских беженцев. Об этом 27 октября сообщает The New Arab со ссылкой на заявление организации по защите цифровых прав SMEX.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, службы безопасности Ливана провели рейды в лагерях беженцев и изъяли у подозреваемых средства связи и выхода в сеть. В организации также сообщают, что у беженцев были изъяты радиоприёмники, телевизоры и интернет-маршрутизаторы.

Отмечается, что аналогичные меры безопасности предпринимаются на протяжении последних месяцев в лагерях беженцев в Бекаа, Захле и Бар-Элиас. Дирекция лагерей предупреждает беженцев, что пользование техникой будет пресекаться и наказываться.