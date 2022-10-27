Хабаровск, 27 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. На Шантарских островах завершилась «китовая» экспедиция. Совместная экспедиция ИПЭЭ РАН и Всемирного фонда дикой природы (WWF) по изучению гренландского кита Охотского моря обнародовала предварительные результаты работы. Об этом сообщает пресс-служба WWF.

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Научная перепись охотоморской популяции гренландских китов пополнилась новыми особями. Учёные смогли изучить почти половину популяции, составили более 170 индивидуальных карточек-паспортов на каждую особь одной из самых малочисленных популяций этого вида, которая насчитывает, по экспертным оценкам, всего 300−400 особей.

«Пока точная цифра «новичков» в каталоге неизвестна, но только за первые недели экспедиции в каталог добавили больше 10 новых особей, которых раньше ученые не встречали в этом районе», — указано в сообщении.

Учёные в ходе экспедиции встретили самку с детёнышем, что является первым случаем за три года наблюдений в бухте Врангеля. Это может означать, что после рождения китят самки приходят именно к Шантарским островам.

«Где именно находится «родильный дом» охотоморской популяции и как проходят миграционные пути, по которым самки с детенышами идут на «летовку» к Шантарам, до сих пор неизвестно. Мы надеемся выяснить это в рамках будущих исследований. Такая информация критически важна для сохранения популяции. Зная, в каких районах киты особенно уязвимы, можно сосредоточиться на снижении угроз для жизни и здоровья животных именно в этих местах», — отметила Анна Филиппова, главный координатор проектов WWF по морских охраняемым территориям.

Отмечается, что экспедиция продлилась 72 дня, было отснято более 4 тыс. фотографий китообразных, плавсредств, рыбопромысловых объектов, выброшенных орудий лова, а также 27 часов съемок с двух дронов в целях фотоидентификации, фотограмметрии животных, оценки их поведения при антропогенном воздействии и в целях мониторинга соблюдения рекомендаций по наблюдению за китами. Кроме того, были взяты 47 проб кожи для последующего генетического анализа, который поможет уточнить численность популяции.

Как сообщалоИА REGNUM, в Минприроды России подвели итоги трёх экспедиций 2022 года по изучению экосистем труднодоступных районов российской Арктики в рамках нацпроекта «Экология». В текущем годы были проведены исследования популяций белой чайки, атлантического подвида моржа и дикого северного оленя.

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