Луганск, 27 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной Республики за прошедшие сутки разминировала более шести гектаров земли у сел Бондарево и Караяшник Старобельского района. Об этом 27 октября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Mil.ru Разминирование

«Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование. В течение 26 октября ими очищено более шести гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных [киевскими боевиками] в районах населённых пунктов Бондарево и Караяшник», — проинформировал он.

ИА REGNUM сообщало, что с начала СВО представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1 232 обстрела со стороны ВСУ с применением тяжёлого вооружения.

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