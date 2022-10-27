Париж, , 11:59 — REGNUM Крупнейшая французская компания Électricité de France (EDF) предупредила, что в 2022 году не досчитается 32 млрд евро из-за перебоев в работе ее атомных электростанций, в то время как компания торопится запустить реакторы к зиме, как сообщает Financial Times.

АЭС Сиво, Electricite de France E48616

В отличие от конкурирующих энергетических групп, которые демонстрируют рекордные прибыли благодаря росту цен на энергоресурсы, EDF столкнулась с серьезными проблемами на своих реакторах, которые вынуждают ее покупать энергию на рынке.

Остановки на ремонт и техобслуживание и проблемы с коррозией реакторов имели и более широкие последствия, создав напряжение в энергоснабжении и сыграв роль в повышении цен в всей Европе, поскольку Франция, которая обычно является нетто-экспортером электроэнергии для соседей, была вынуждена перейти на импорт.

На EDF давит необходимость запустить остановленные реакторы в течение следующих месяцев, однако эта работа на некоторых объектах была заторможена на несколько недель из-за забастовок работников, требующих повышения заработной платы.

Помимо перебоев в работе, компания также пострадала из-за мер, принятых французским правительством для ограничения расходов потребителей на электроэнергию.

27 октября EDF заявила, что подала иск, в котором требует компенсацию от государства в размере 8,3 млрд евро в связи с этими мерами.

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