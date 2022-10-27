Херсон, , 11:58 — REGNUM Жителя Херсонской области — пособника ВСУ задержали сотрудники правоохранительных органов 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

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Местный житель 2003 года рождения был задержан в Чаплинском районе региона.

«Задержанный передавал информацию о местах дислокации войск МО РФ посредством мессенджера лицу, проходящему службу в ВСУ», — уточнили в полиции.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о задержании 17-летнего подростка, который отправлял видео последствий обстрелов Херсона в пронацистский паблик.