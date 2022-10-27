Псков, 27 октября 2022, 12:13 — REGNUM Мобилизованные в Псковской области граждане будут точечно получать помощь от региона, в зависимости от конкретных потребностей в оснащении и вещах. Об этом 27 октября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Псковской области наблюдает за тренировкой военнослужащих
Губернатор Псковской области наблюдает за тренировкой военнослужащих
pskov.ru

Глава региона оценил степень обеспеченности различными вещами в воинских частях, куда направлены мобилизованные псковичи. По его словам, есть места, которые нуждаются в помощи, а есть такие, в которых приобретавшиеся позиции оказывались на площадках для перепродажи.

«Мы договорились, что мы постоянно этот список корректируем. <…> В зависимости от места дислокации, в зависимости от обстановки, в зависимости от задач, от времени года этот список периодически меняется», — отметил губернатор.

Он добавил, что точечная работа в этом направлении необходима, «потому что у нас регион не богатый».

Михаил Ведерников заявил, что есть вещи, в которых мобилизованные нуждаются постоянно. Это квадрокоптеры и мобильная техника.

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