Псков, 27 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Мобилизованные в Псковской области граждане будут точечно получать помощь от региона, в зависимости от конкретных потребностей в оснащении и вещах. Об этом 27 октября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона оценил степень обеспеченности различными вещами в воинских частях, куда направлены мобилизованные псковичи. По его словам, есть места, которые нуждаются в помощи, а есть такие, в которых приобретавшиеся позиции оказывались на площадках для перепродажи.

«Мы договорились, что мы постоянно этот список корректируем. <…> В зависимости от места дислокации, в зависимости от обстановки, в зависимости от задач, от времени года этот список периодически меняется», — отметил губернатор.

Он добавил, что точечная работа в этом направлении необходима, «потому что у нас регион не богатый».

Михаил Ведерников заявил, что есть вещи, в которых мобилизованные нуждаются постоянно. Это квадрокоптеры и мобильная техника.