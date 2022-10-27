Уфа, 27 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Ещё 53 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) начнут функционировать до 1 ноября 2022 года в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Этот вопрос был рассмотрен на совещании в формате «Транспортный час» в правительстве региона.

Сообщается, что сейчас данные комплексы проходят модернизацию. Всего в республике действует 1 694 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По словам руководителя центра организации дорожного движения БашкирииМансафы Низакаева, с 10 августа в регионе фиксируют непристёгнутые ремни безопасности и выезд на полосу встречного движения. За это время в регионе было вынесено свыше пяти тысяч постановлений по таким нарушениям.

Сообщается, что в текущем году в Башкирии произошло 2780 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 3415 человек, что на 10,3% меньше показателя аналогичного периода 2021 года, в ДТП погибли 327 человек, это на 17,2% ниже уровня прошлого года.

Добиться уменьшения числа ДТП удалось благодаря в том числе и работе комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, пояснили в пресс-службе.