Брянск, 27 октября 2022, 11:57 — REGNUM Государственные награды за героизм, проявленный в ходе проведения специальной военной операции, вручили 27 октября на заседании Брянской областной думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.
Губернатор Александр Богомаз передал орден Мужества матери младшего командира инженерно-саперного подразделения гвардейского танкового полка Ярослава Болгова. Военнослужащий погиб в мае 2022 года при выполнении боевой задачи.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени глава региона вручил Сергею Пикатову.