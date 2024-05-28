Геническ, Херсонская область, 28 мая, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России находят в селе Крынки в Херсонской области подвалы, которые завалены телами бойцов украинской армии. Об этом 28 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Известия/Павел Волков

Глава региона отметил, что Киев пытается выдать зачистку Крынок от ВСУ за «победу», говоря, что украинские бойцы «передислоцировались на более удобные позиции» в село Казачьи Лагери, и демонстрируя флаг Украины на водонапорной башне при въезде в этот населённый пункт.

Сальдо уточнил, что ВСУ сбросили этот флаг на башню с управляемого с правобережья Днепра квадрокоптера, а на левом берегу осталось только немного замученных и голодных украинских бойцов, которые прячутся в зарослях деревьев и кустарников.

«Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых морских пехотинцев. Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Сальдо заявил о полной зачистке Крынок и окрестностей этого населённого пункта. Глава области подчеркнул, что попытки украинской армии закрепиться на левобережье Днепра обречены на провал и обернутся дополнительными жертвами среди бойцов ВСУ.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что командование ВСУ отправляло своих подчинённых на убой в село Крынки. Глава государства отметил, что украинские войска безуспешно пытались забросить своим подразделениям боеприпасы, используя скоростные лодки и дроны. А оставшиеся без них украинские военные бросали занимаемые ими позиции.