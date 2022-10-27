Чебоксары, 27 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Чувашии планируют выделить средства на капитальный ремонт старого здания Дома правительства, который пустует и разрушается с сентября 2010 года. На эти цели предусмотрено более 281 млн рублей. Соответствующие сведения приводятся в пояснительной записке минфина республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Наталия Николаева ИА REGNUM Разрушающееся старое здание Дома правительства Чувашии

27 октября на сессии Госсовета Чувашии поддержан законопроект, предусматривающий внесение поправок в бюджет на 2022 год. Согласно новой редакции, значительные средства — 690,4 млн рублей — предусмотрено на укрепление материально-технической базы объектов социально-культурной сферы за счёт дополнительных собственных поступлений.

Как следует из пояснительной записки, из них 281,5 млн рублей предлагается направить на капитальный ремонт административного здания Дома правительства, расположенного в Чебоксарах на площади Республики, 1. Это объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения, известный как «Здание Дома советов».

В 2022 году расходы на обновление социально-культурных объектов достигнут 6 656,6 млн рублей, что в 1,2 раза больше уровня 2021 года.

Напомним, что предварительно затраты на реконструкцию старого здания Дома правительства Чувашии (1940 год постройки) оценивались в 1,6 млрд рублей. Оно перестало эксплуатироваться в 2010 году — с приходом к власти в республике Михаила Игнатьева, которого в январе 2020 года сменил Олег Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM , в бюджет-2022 в Чувашии внесены очередные правки. В новой редакции поступления доходы на 6,54 млн рублей и превысят 79,4 млрд рублей. Расходы возрастут на 5,5 млрд рублей и достигнут 82,5 млрд рублей, дефицит составит 3,1 млрд рублей.