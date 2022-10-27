Москва, , 11:54 — REGNUM Законопроект о расширении кругла лиц, имеющих право на направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии, первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

С принятием законопроекта воспользоваться правом направления средств маткапитала на накопительную пенсию смогут мужчины — отцы или усыновители — воспитывающие двух или более детей, после смерти их матери, либо являющиеся их единственными усыновителями.

По данным Минтруда России, с июля 2016 года и по настоящее время правом направить средства материнского (семейного) капитала на формирование своей накопительной пенсии воспользовались 9414 женщин.

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