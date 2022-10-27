Краснодар, , 11:54 — REGNUM Два новых курорта в Краснодарском крае и Адыгее — «Долина Васта» и «Лагонаки» — планируют связать прямой автодорогой. Автомобильное сообщение даст толчок развитию туризма на Юге России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дорога к плато Лагонаки Фото Алексея Гусева

Он поручил проработать проект транспортного сообщения между этими курортами Министерству строительства РФ, Минэкономразвития, Минтрансу и другим заинтересованным ведомствам.

«В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются два новых горнолыжных курорта — всесезонный горный эко-курорт «Лагонаки» в Республике Адыгея и круглогодичный горный и бальнеологический курорт «Долина Васта» в Краснодарском крае в продолжение развития курорта «Роза Хутор». Соединение курортов горного кластера Сочи с будущим курортом «Лагонаки» прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности, в Республике Адыгея», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Помимо этого, Чернышенко анонсировал установление железнодорожного сообщения между горными курортами Сочи и курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

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