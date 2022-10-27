Краснодар, 27 октября 2022, 11:54 — REGNUM Два новых курорта в Краснодарском крае и Адыгее — «Долина Васта» и «Лагонаки» — планируют связать прямой автодорогой. Автомобильное сообщение даст толчок развитию туризма на Юге России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он поручил проработать проект транспортного сообщения между этими курортами Министерству строительства РФ, Минэкономразвития, Минтрансу и другим заинтересованным ведомствам.
Помимо этого, Чернышенко анонсировал установление железнодорожного сообщения между горными курортами Сочи и курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии.
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