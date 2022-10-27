Бухарест, 27 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении реализовать масштабную программу регулирования рынка электроэнергии, которая предполагает повышение тарифов на электричество для промышленных и бытовых потребителей. Об этом 27 октября сообщает бухарестская газета Ziare.

Kate Ter Haar Электроэнергия

Согласно официальной информации, новый документ гарантирует введение с 1 января 2023-го года рыночных цен на продукцию местных электростанций, а также устанавливает государственные расценки на импортные энергоносители.

«Это позволит привести соответствующую систему Румынии в соответствие к требованиям государств ЕС», — говорится в заявлении румынского кабмина.

Ожидается, что для частных домовладений стоимость электроэнергии повысится всего на 0,20 леев ($0,03) за киловатт-час. При этом для 700 тыс. квартир по всей стране будет установлена фиксированная цена на услуги этого вида ЖКХ.

Напомним, на сегодняшний день более 75% жителей Румынии не имеют возможности своевременно оплачивать счета за электричество и централизованное отопление.