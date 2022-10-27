Лондон, 27 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Свою политическую карьеру намерен построить на сборе средств на восстановление территории б. УССР бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 27 октября сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник.

Number 10 Борис Джонсон

«Он (Джонсон) работает над крупным проектом, связанным с [киевским режимом], который будет касаться восстановления», — сказал он.

Кроме того, указывается, что бывший глава британского правительства уже открыл для этого офис в Вестминстере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанское издание Rebelión написало, что взятые киевским режимом у стран Запада кредиты будут выплачивать несколько поколений жителей территории б. УССР.