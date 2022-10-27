Москва, , 11:52 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ снижается спрос на наличные деньги, заключается в том, что общая ситуация в экономике возвращается в привычное русло, а инфраструктура безналичных платежей работает исправно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как и отток средств клиентов банков, увеличение доли наличных на руках у жителей РФ связано с неопределенностью, с негативными ожиданиями от экономической ситуации, — сказал Твердохлеб. — Естественно, люди старались перенести часть своих сбережений в наличную форму, и это привело к всплеску спроса на наличные деньги. Сегодня мы видим успокоение населения, общая ситуация в экономике возвращается в привычное русло, инфраструктура безналичных платежей работает исправно. Более того, банки сегодня предлагают много интересных продуктов, которые стимулируют людей именно к использованию безналичных форм расчетов. Конечно же, это объективно сказывается на снижении спроса на наличные деньги, и эта тенденция сохранится и в дальнейшем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение объема наличных денег у жителей РФ объяснили тем, что в РФ не возникло паники по поводу устойчивости коммерческих банков.

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