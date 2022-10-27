Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Правительство Свердловской области 27 октября утвердило законопроект регионального бюджета на 2023 год. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно утверждённому законопроекту об областном бюджете, доходы казны составят 343 млрд рублей, а расходы — 359 млрд рублей. Таким образом, ожидается дефицит бюджета в 16 млрд рублей.

Основными статьями расходов станут затраты на социальную сферу. В частности, на образование в регионе планируют потратить около 100 млрд рублей, ещё 93,9 млрд рублей — на социальную политику, а на здравоохранение направят 33,8 млрд рублей.