Москва, , 11:51 — REGNUM Снижение объема наличных денег у жителей РФ связано с тем, что в РФ не возникло паники по поводу устойчивости самих коммерческих банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала соответствующие данные ЦБ РФ.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Спрос на наличные возникает в периоды больших и малых катаклизмов. В такие моменты люди стараются иметь под рукой наличные деньги для решения неотложных задач. Это понимают и банки, поэтому заранее запаслись наличными, — сказала Белянчикова. — Однако на этот раз настолько массового снятия денег не случилось, что связано в числе прочего и с тем, что на рынке не возникло паники по поводу устойчивости самих коммерческих банков, как это было в феврале–марте».

Поэтому, как пояснила экономист, часть наличных денежных средств осталась в банках невостребованными.

«В свете ожидания, что Банк России не собирается в ближайшее время серьезно снижать ключевую ставку (возможно, просто оставит ее на прежнем уровне), граждане на кратко- и среднесрочную перспективу настроены сегодня больше копить, чем тратить. Поэтому в случае отсутствия внешних шоков безналичные деньги в ближайшие недели и месяцы не должны покидать своих «насиженных мест» в коммерческих банках», — подытожила Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что до конца 2022 года в РФ ставки по банковским вкладам будут постепенно расти.

Читайте развитие сюжета: В РФ продолжит снижаться спрос на наличные деньги — экономист Твердохлеб