Вильнюс, , 11:50 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак въехала на территорию Литвы по израильскому паспорту. Об этом сообщил глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис.

Ксения Собчак Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время известная телеведущая, блоге и экс-кандидат в президенты находится в Литве. Яунишкис пояснил, почему Ксении Собчак разрешили въезд, несмотря на антироссийские санкции.

«Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сказал он в эфире прибалтийской радиостанции.

Ранее информацию об отъезде Ксении Собчак из России опубликовали СМИ со ссылкой на источники. Согласно их данным, она выехала из страны через Белоруссию.