Вильнюс, 27 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак въехала на территорию Литвы по израильскому паспорту. Об этом сообщил глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

По его словам, в настоящее время известная телеведущая, блогер и экс-кандидат в президенты находится в Литве. Яунишкис пояснил, почему Ксении Собчак разрешили въезд, несмотря на антироссийские санкции.

«Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сказал он в эфире прибалтийской радиостанции.

Ранее информацию об отъезде Ксении Собчак из России опубликовали СМИ со ссылкой на источники. Согласно их данным, она выехала из страны через Белоруссию.