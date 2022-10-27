Мурино, Ленинградская область, , 12:02 — REGNUM Власти Ленинградской области пытаются договориться с ПАО «Россети Ленэнерго» о переустройстве высоковольтной линии электропередач, которая мешает строительству обходной дороги города Мурино, без выплаты компенсации почти в 500 млн рублей. Об этом сообщил 27 октября на заседании правительства региона председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Схема строительства обхода Мурино пресс-службе администрации Ленобласти

По словам чиновника, обход города Мурино Ленинградской области в створе Пискаревского проспекта Санкт-Петербурга преследует цели обеспечить безопасный транзит автотранспорта из Северной столицы на дорогу Санкт-Петербург-Матокса. Седов напомнил, что в 2022 году был заключен государственный контракт c ООО «Техносфера и в настоящий момент ведутся подготовительные работы.

«Стоимость объекта — 7,883 млрд рублей, стоимость строительства по государственному контракту — 7,671 млрд рублей. В 2022 году запланирован аванс по госконтракту — 598,64 млн рублей. Срок реализации — 2022–2026 годы», — сказал чиновник.

Для строительства обхода, указал Денис Седов, регион получил из федерального бюджета инфраструктурный кредит в 4,4 млрд рублей, из которых в 2022 году было получено 700 млн рублей. Из этой суммы 100 млн рублей были потрачены на выкуп земельного участка.

«Проблемный вопрос по обходу у нас с сетями ПАО «Россети Ленэнерго». Они требуют заключения соглашения на компенсацию переустройства высоковольтной линии примерно на 453 млн рублей. Однако ГКУ «Ленавтодор», как государственный заказчик, ведет переговоры и просит «Россети Ленэнерго» выдать соглашение на переустройство в натуральной форме, чтобы уйти от компенсации», — пояснил глава комитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Заключён контракт на областную часть обхода Мурино в Ленобласти