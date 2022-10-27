Строительство обхода города Мурино в Ленобласти упёрлось в ЛЭП
Мурино, Ленинградская область, 27 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области пытаются договориться с ПАО «Россети Ленэнерго» о переустройстве высоковольтной линии электропередач, которая мешает строительству обходной дороги города Мурино, без выплаты компенсации почти в 500 млн рублей. Об этом сообщил 27 октября на заседании правительства региона председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам чиновника, обход города Мурино Ленинградской области в створе Пискаревского проспекта Санкт-Петербурга преследует цели обеспечить безопасный транзит автотранспорта из Северной столицы на дорогу Санкт-Петербург-Матокса. Седов напомнил, что в 2022 году был заключен государственный контракт c ООО «Техносфера и в настоящий момент ведутся подготовительные работы.
«Стоимость объекта — 7,883 млрд рублей, стоимость строительства по государственному контракту — 7,671 млрд рублей. В 2022 году запланирован аванс по госконтракту — 598,64 млн рублей. Срок реализации — 2022–2026 годы», — сказал чиновник.
Для строительства обхода, указал Денис Седов, регион получил из федерального бюджета инфраструктурный кредит в 4,4 млрд рублей, из которых в 2022 году было получено 700 млн рублей. Из этой суммы 100 млн рублей были потрачены на выкуп земельного участка.
«Проблемный вопрос по обходу у нас с сетями ПАО «Россети Ленэнерго». Они требуют заключения соглашения на компенсацию переустройства высоковольтной линии примерно на 453 млн рублей. Однако ГКУ «Ленавтодор», как государственный заказчик, ведет переговоры и просит «Россети Ленэнерго» выдать соглашение на переустройство в натуральной форме, чтобы уйти от компенсации», — пояснил глава комитета.