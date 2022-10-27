Москва, , 11:49 — REGNUM Законопроект о сроках оповещения пчеловодов об обработке пестицидами внесла в Госдуму Тюменская областная Дума, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Пчела Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Предлагается предусмотреть не только минимальный, но и максимальный предельный срок, в течение которого должно проводиться оповещение населения об обработках пестицидами — «не ранее чем за десять и не позднее чем за три дня».

Вынужденная перевозка пчелосемей в другое место или перекрытие летков влекут убытки для пчеловодов как в виде реального ущерба, так и упущенной выгоды. А существующий порядок уведомления о пестицидных обработках создает необоснованные конкурентные преимущества одному виду бизнеса перед другим, отмечают авторы.

Внесение предлагаемых изменений будет способствовать соблюдению справедливого баланса интересов аграриев и пчеловодопромышленников, указали парламентарии.

Пестициды 1 и 2 класса опасности являются канцерогенами, а обязанность оповещения установлена законом № 490-ФЗ не только в отношении пчеловодов, но и всего населения населенных пунктов в радиусе 7 км от обрабатываемых земельных участков.

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