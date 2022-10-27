Каир, , 11:54 — REGNUM Правительство Египта провело заседание, посвящённое обсуждению мер социальной поддержки граждан. Об этом 27 октября сообщает Masry-al-Youm.

Египет Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ходе заседания обсуждалась ситуация, сложившаяся в стране в результате роста мировых цен на топливо и продовольствие. В рамках меры социальной поддержки граждан, правительство решило повысить зарплаты государственных служащих и ввести мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг.

Правительство Египта приняло решение не повышать цены на электроэнергию до 30 июня 2023 года. Также было принято решение об увеличении минимальной заработной платы для государственных служащих с 2700 египетских фунтов до 3000 фунтов (1$=19.5 фунта).