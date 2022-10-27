Афины , 27 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Единственным способом справиться с нынешним энергетическим кризисом, с которым столкнулись страны ЕС, — это сохранение солидарности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 27 октября в интервью греческому изданию Τα Νέα.

Bundesministerium für Finanzen Олаф Шольц

«Вся Европа страдает от высоких цен на природный газ, и я убежден: мы сможем преодолеть кризис только солидарностью», — цитирует газета слова Шольца.

По данным торгов лондонской биржи ICE на 26 октября, в ходе биржевых торгов цена на газ в Европе приблизилась к отметке в $1100 за тысячу кубометров.

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