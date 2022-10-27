Лос-Анджелес, США, , 11:48 — REGNUM Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые появились на публике после рождения сына. Об этом 27 октября сообщает журнал Elle.

Рианна и A$AP Rocky Кадр из репортажа Entertainment Tonight

Пара посетила премьерный показ кинокомикса «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», удивив присутствующих схожими нарядами. Рианна была одета в светло-оливковое платье от Rick Owens, а A$AP Rocky — в серую куртку, чёрную рубашку и необычные штаны. Издание опубликовало фотографии с мероприятия.

Напомним, сын Рианны и A$AP Rocky появился на свет 19 мая 2022 года. Позже рэпер рассказал о том, как он хочет воспитывать ребёнка.

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