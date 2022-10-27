Денвер, США, 27 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:99.

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Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету дабл-дабл из 31 очка и 13 подборов. У «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис набрал 22 очка.

«Лейкерс» проиграли четвёртый матч подряд на старте сезона.

В следующем матче «Денвер» сыграют с «Ютой Джаз», а «Лейкерс» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».

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