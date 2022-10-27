Москва, 27 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В России на восстановление спроса на рынке аренды жилья потребуется еще около одного-двух месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Merio Аренда

«Сложная ситуация в России продолжит влиять на рынок аренды жилья в плане снижения спроса. За счет этого мы видим увеличение предложения, — сказала Степанова. — Существенное снижение спроса из-за отъезда части арендаторов, в том числе иностранных, наблюдается с весны 2022 года. Также часть продавцов отложила реализацию своих квартир и апартаментов из-за снижения цен на рынке купли-продажи недвижимости и падения спроса и решила выставить свою жилую недвижимость в аренду. Это также способствовало росту предложения на рынке арендного жилья и снижению арендных ставок».

По ее словам, обратной ситуации с продажей недвижимости, приносящей арендный доход, не наблюдается.

«На данный момент ситуация стабилизировалась, но на восстановление спроса на рынке аренды потребуется еще около 1-2 месяцев», — пояснила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как изменится ситуация на ипотечном рынке России.