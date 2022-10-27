Оренбург, 27 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Депутат горсовета Оренбурга Игорь Коровяковский сдал мандат. Досрочное сложение полномочий связано с уголовным делом и приговором, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Заявление о сдаче мандата Коровяковский подал до оглашения приговора. Отставка принята с формулировкой «по собственному желанию».

Напомним, депутат признали виновным в совершении налогового преступления. Как гендиректор предприятия он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму свыше 46,5 млн рублей.

Стоит отметить, Игорь Коровяковский являлся депутатом горсовета нескольких созывов. В 2020 году он избран по одномандатному округу № 6. В связи с образовавшимся вакантным мандатом должны состояться довыборы.