Донецк, 27 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 27 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:20 (совпадет с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 октября вооружённые формирования нацистского режима Киева обстреляли Петровский район Донецка.

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