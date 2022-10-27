Варшава, , 11:46 — REGNUM В четырёх разных регионах Польши 27 октября демонтируют памятники воинам-освободителям Красной армии. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Института национальной памяти страны (IPN).

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«27 октября в 09:00 (10:00 мск — Прим. ред.) впервые в истории одновременно в четырех населенных пунктах: Глубчице, Бычине (Опольское воеводство, Боболице (Западно-Поморское воеводство) и недалеко от Сташова (Свентокшиское воеводство) состоится демонтаж четырёх памятников, посвященных Красной армии», — говорится в сообщении.

Отметим, памятник «Благодарности Красной армии» в Глубчице был установлен в 1945 году в городском парке в честь советских воинов, павших при освобождении этого района от немецких фашистов. Памятник в Бычине также был установлен в 1945 году, он увековечил память 38 красноармейцев, погибших в боях за город.

При этом памятник в Боболице также установили в 1945 году на могилах шести воинов Красной армии, останки которых в 1952 году эксгумировали и перенесли на местное кладбище. Кроме того, памятник в населенном пункте Мокре Свентокшиского воеводства находится на опушке леса, он установлен в месте, с которого войска Советской армии под командованием маршала Ивана Конева зимой 1945 года ураганным огнём начали наступление, в результате которого была освобождена от нацистов Польша.