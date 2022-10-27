Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Три четверти ракетных испытаний, проведенных КНДР с 1984 года, были признаны успешными, что является очевидным признаком прогресса в стремлении Пхеньяна создать передовые системы вооружения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Согласно опубликованным данным, с 1984 года КНДР запустила 204 ракеты. 156 испытаний были признаны успешными, 32 испытания — неуспешные. Об остальных пусках неизвестно.

В связи с этим процент успеха составляет 76%.

Известно, что с 1984 по 1992 года только пять из десяти ракетных испытаний КНДР были признаны успешными. Что касается 44 ракетных испытаний, проведенных в текущем году, то 27 признаны успешными, а четыре — неудачными. Процент успеха составляет 61%.